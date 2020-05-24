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    Yaralı kargaya müdahale ederken yaralandı

    Tüm Türkiye’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen izin saatleri arasında yürüyüş yaptığı parkta yaralı kargayı sıkıştığı yerden kurtarmak isteyen vatandaş, diğer kargaların saldırısına uğradı.
    • İHA
    • 24.05.2020 - 16:39
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    Yaralı kargaya müdahale ederken yaralandı

    Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların tüm yurtta olduğu gibi bugün saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi.

    Taşköprü Cumhuriyet Meydanı'ndaki parkta yürüyüş yapan 66 yaşındaki Mehmet Teke, yavru bir karganın parkta bulunan kulübenin çatısına sıkıştığını gördü.

    Onu bulunduğu yerden kurtaran Teke’ye, çevredeki diğer kargalar saldırdı.

    Yaralı kargayı kurtardı, diğer kargaların saldırısına uğradı İZLE

    KIYAMADI, SALDIRIYA UĞRADI

    Mehmet Teke “Onu burada yağmur oluklarına sıkışmış vaziyette buldum ve kurtardım. Normalde kargalardan huyluyumdur lakin yavruya kıyamadım ama diğer kargalar kafama saldırdı.” dedi.

    Kafasından yaralanan vatandaş, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne giderek kanayan başına pansuman yaptırdı.

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