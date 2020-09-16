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    Yargıda avukatlara e-Duruşma kolaylığı başladı

    Yargıda avukatlara e-Duruşma kolaylığı başladı

    Avukatların adliyeye gitmeden, duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan 'e-Duruşma' uygulaması, ilk kez Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesinde başladı.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 06:38
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    Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan e-Duruşma, ilk kez Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesinde görüldü.

    BÜRODAN MAHKEME SALONUNA BAĞLANTI

    Taraf avukatı duruşmaya, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra bürosundan bağlandı. Mahkeme salonuna kurulan ekranda, avukat ve salonun görüntüsü yer aldı.

    Yargıda avukatlara e-Duruşma kolaylığı başladı #1

    ADALET BAKANI DA DENEDİ

    Test çalışmalarına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katıldığı e-Duruşma sisteminin yazılımı ve geliştirmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldı. E-Duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına video konferans yöntemiyle katılabilecek.

    Yargıda avukatlara e-Duruşma kolaylığı başladı #2

    UYAP ÜZERİNDEN E-DURUŞMA TALEBİ

    Avukatlar, "UYAP Avukat Portalı" üzerinden "Duruşma Sorgula" menüsünden sorgulama yaptıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak ilgili mahkemeye e-Duruşma talebi gönderecek.

    Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra duruşmaya portal üzerinden katılabilecek.

    Yargıda avukatlara e-Duruşma kolaylığı başladı #3

    "AVUKAT CÜBBESİ" ZORUNLU

    Avukatlar, uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda cübbe giymek zorunda olacak.

    Yargıda avukatlara e-Duruşma kolaylığı başladı #4

    Yargıda avukatlara e-Duruşma kolaylığı başladı #5

    Yargıda avukatlara e-Duruşma kolaylığı başladı #6

    Yargıda avukatlara e-Duruşma kolaylığı başladı #7

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