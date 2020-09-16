Yargıda avukatlara e-Duruşma kolaylığı başladı

Avukatların adliyeye gitmeden, duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan 'e-Duruşma' uygulaması, ilk kez Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesinde başladı.

Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan e-Duruşma, ilk kez Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesinde görüldü.

BÜRODAN MAHKEME SALONUNA BAĞLANTI

Taraf avukatı duruşmaya, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra bürosundan bağlandı. Mahkeme salonuna kurulan ekranda, avukat ve salonun görüntüsü yer aldı.

ADALET BAKANI DA DENEDİ

Test çalışmalarına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katıldığı e-Duruşma sisteminin yazılımı ve geliştirmesi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldı. E-Duruşma sistemi ile avukatlar, farklı şehirlerdeki duruşmalarına video konferans yöntemiyle katılabilecek.

UYAP ÜZERİNDEN E-DURUŞMA TALEBİ

Avukatlar, "UYAP Avukat Portalı" üzerinden "Duruşma Sorgula" menüsünden sorgulama yaptıktan sonra duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak ilgili mahkemeye e-Duruşma talebi gönderecek.

Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra duruşmaya portal üzerinden katılabilecek.

"AVUKAT CÜBBESİ" ZORUNLU

Avukatlar, uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda cübbe giymek zorunda olacak.