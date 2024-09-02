Yargıtay üyeleri adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

İHA

2024-2025 adli yılı açılışı sebebiyle Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyarette bulundu.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı ve Yargıtay üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Başkan Kerkez'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Kerkez, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ömer Kerkez, deftere şunları yazdı:

Kurduğunuz Cumhuriyet, hukuk devleti ilkeleri üzerine inşa edilmiştir ve bizlerde bu mirasın emanetçileri olarak adaletin tecellisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını en üst düzeyde koruyarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu olarak bize gösterdiğiniz çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma hedefinde, adaletin ışığıyla yolumuza devam edeceğiz. Sizi minnetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.