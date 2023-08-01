Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belirlendi HSK tarafından 25 Temmuz'da Yargıtay üyeliğine seçilen 6 yeni üyenin görev yapacağı daireler belli oldu.

AA & Ensonhaber

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Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun (HSK) 25 Temmuz tarihli oturumunda yapılan gizli oylamayla Yargıtay'da boş bulunan 6 üyelik kadrosuna yeni isimler seçilmişti.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Yargıtay üyeliğine seçilen Yeşim Garipoğlu Özen, Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Hakan Türkön, Okan Albayrak ve Seyfi Han'ın görev yapacağı daireleri belirlemek için Yargıtay Kanunu'nun 10. maddesi gereğince toplandı.

Görev yerleri belirlendi

Daire başkanlıkları ve üyelerin talep, ihtiyaç, iş ve kadro durumları ile mevcut üyelerin emeklilik takvimine göre oy birliğiyle alınan karara göre Yeşim Garipoğlu Özen 4. Ceza Dairesi'ne, Yakup Moğul 1. Hukuk Dairesi'ne, Yılmaz Çiftçi 12. Hukuk Dairesi'ne, Hakan Türkön 1. Ceza Dairesi'ne, Okan Albayrak 11. Hukuk Dairesi'ne, Seyfi Han ise 8. Hukuk Dairesi'ne görevlendirildi.