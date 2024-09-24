Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal olacak 'iş seyahati' kararı Manisa'da karşılıklı açılan boşanma davasında yerel mahkeme tarafından verilen 'iş seyahatiyle ailesini ihmal eden kocayı kusurlu sayan' karar, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından onandı.

AA

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında emsal olacak kararı verdi...

Manisa'da karşılıklı açılan davada kadın, işi nedeniyle sık sık yurt içi ve yurt dışına seyahatlere giden voleybol yöneticisi kocasının, kendisini ve çocuğunu ihmal ettiğini öne sürdü.

Ayrıca kadın, boşanmanın yanı sıra 50 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talebinde bulundu.

KOCADAN 'SİNİR KRİZİ' AÇIKLAMASI

Karısının iddialarına karşılık koca da, eşinin, küçük bir sorunda dahi evi terk etmeyi ve ortak yaşamı sonlandırmayı alışkanlık haline getirdiğini, ailesiyle görüşmeyip ortak konuta gelmelerini istemediğini iddia etti.

Eşinin kıskançlık nedeniyle evde sinir krizleri geçirdiğini belirten koca, kendisine hakaret ettiğini de öne sürerek 20 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.

KOCA AĞIR KUSURLU SAYILDI

Manisa 1. Aile Mahkemesi, işi nedeniyle eşini ve çocuğunu ilgisiz bırakan, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine nadiren eşini götüren ve özel kutlamalarda eşini yalnız bırakan kocayı, ağır kusurlu saydı.

Ayrıca mahkeme, kadını da işi ve çevreden duyduğu dedikodular nedeniyle kıskançlık yapması, hakaret içeren, eşini evde istemediğine dair mesajlar atması ve geçerli bir sebebi bulunmamasına rağmen eşinin ailesiyle uzun süredir görüşmemesi nedeniyle kusurlu buldu.

50 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kadının hafif, erkeğin ağır kusurlu olduğuna karar verdi.

Ayrıca, boşanma sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğrayan kadının yararına aylık 2 bin 500 lira tedbir ve yoksulluk nafakası ile 50 bin lira manevi tazminata hükmedildi.

NİHAİ KARARI YARGITAY VERDİ

Öte yandan, tarafların itiraz etmesi üzerine dosyaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunu esastan reddederken, temyiz edilen davada nihai kararı veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kocayı ağır kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)