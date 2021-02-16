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Yargıtay'dan maske takmayanlar için karar

Yargıtay'dan maske takmayanlar için karar

Yargıtay, maske takmayanlara 'Kabahatler Kanunu'na göre değil, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre ceza kesilmesi gerektiğine hükmetti.