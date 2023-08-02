Yasa dışı bahisle 677 milyon liralık işlem yapan 8 şüpheli yakalandı Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsa ait cep telefonu üzerinde yaptıkları incelemenin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde Aydın merkezli üç ilde gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

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Yasa dışı bahis çetesi, cep telefonu incelemesinde yakayı ele verdi..

Aydın Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, Aydın’da yasa dışı bahis borçları sebebiyle intihar ettiği duyumu alınan şahsa ait cep telefonu üzerinde adli bilişim incelemesi başlatıldı.

Bahis ve kumar oynattıran suç örgütü tespit edildi

Yapılan adli bilişim incelemesinden elde edilen suç delillerinden yola çıkılarak başlatılan araştırma ve soruşturma sonucu, örgütlü olarak yasa dışı bahis ve kumar oynattıran suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin planlı ve organize bir şekilde hareket etmek suretiyle yapılandıkları ortaya çıkarıldı.

Örgütün, değişik ücretler karşılığı kiralamış ve yönetmiş oldukları yurt dışı kaynaklı hazır bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak suretiyle yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Banka hesaplarında 677 milyon 243 bin 657 TL ile 126 oyuncunun bilgisine ulaşıldı

MASAK verilerine göre şüphelilerin kullanımdaki banka hesaplarının toplam 677 milyon 243 bin 657 TL işlem hacmine ulaştığı ve diğer tüm soruşturma verilerinin birlikte analizi neticesinde 126 bahis oyuncusuna ait bilgiye ulaşıldı.

Suç Örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işledikleri tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla, Aydın merkezli Eskişehir ve Denizli illerinde 12 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

8 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan operasyonla 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde aramalarda suç delili olduğu değerlendirilen evrak ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.