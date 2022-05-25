Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 16 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Hudut birlikleri, sınır hatlarında yasa dışı geçişle mücadelesine devam ediyor.

Son olarak Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakalanan 16 kişiden 8'inin FETÖ, 3'ünün PKK, 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 3’ünün PKK ve 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."



