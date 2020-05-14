Yasağa rağmen Bakırköy Sahili'nde çay ve nargile keyfi

Yasağa rağmen Bakırköy Sahili'nde çay ve nargile keyfi

Koronavirüsle mücadelede alınan önlemlere ve yapılan uyarılara karşın, iftar sonrası bazı vatandaşlar sahillere çocuklarıyla birlikte çıktı.

Koronavirüsle mücadele devam ederken bazı vatandaşlar iftar sonrasında Bakırköy Sahili'ne geldi. Sahilde 20 yaş altı çocukların da kısıtlamalara rağmen aileleriyle birlikte dışarıya çıktığı görüldü.

Yasağa rağmen Bakırköy Sahili'nde çay ve nargile keyfi

BİR ARADA ÇAY İÇTİLER, NARGİLE ÇEKTİLER

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları çimene oturarak çay içti. Bir grup gencin ise kamp sandalyelerine oturup sahilde nargile içmesi dikkat çekti.

"MASKE CEBİMDEYDİ"

Arkadaşlarıyla birlikte sahile çay içmeye gelen Emre Çetintaş, "Biz de şimdi kalkıyoruz çayımızı da alıp arabaya geçiyoruz. Normalde güvenlik önlemlerimizi alıyoruz ama cebime koydum şu anda süs gibi ama normalde takıyorum. Takmak da şart yani." dedi.