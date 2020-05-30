Yasağı ihlal edip boğazda yüzdü

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Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir vatandaşın, İstanbul Boğazı’nda yüzdüğü o anlar görüntülendi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 15 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, yasağı ihlal eden bir vatandaş, dışarıya çıkmakla kalmayıp İstanbul Boğazı’nda yüzdü.

YASAĞA ALDIRIŞ ETMEDEN SAATLERCE YÜZDÜ

Yasağı hiçe sayarak boğazın serin sularına kendini bırakan vatandaşın çeşitli hareketler yapıp eğlendiği o anlar ise havadan görüntülendi.

Kısıtlamaya aldırış etmeden boğazda yüzdü