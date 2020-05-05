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    Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu

    Seyahat kısıtlamasının Muğla'da kaldırılmasıyla birlikte Bodrum'un girişinde yapılan trafik uygulaması en üst seviyeye çıkarıldı.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 14:28
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    Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu

    Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte diğer şehirlerden gelen araç sayısında artış yaşandı.

    İlçeye giren araçları tek tek kontrol eden güvenlik güçleri, vatandaşların adres bilgilerini alarak ateş ölçümü yaptı.

    BODRUM'A TATİLCİ AKINI

    Özellikle başka illerin plakasını taşıyan araçlarda artış gözlenen ilçeye yazlıkçıların gelmeye başladığı öğrenildi.

    Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu -2

    Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu -3

    Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu -4

    Yasak kalktı, yazlıkçılar Bodrum'a koştu -5

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