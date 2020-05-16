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    Yasak nedeniyle 42 gün görüşemeyen kız arkadaşlar

    20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun süre görüşemeyen 2 kız arkadaş, izinde buluştuklarına koşarak birbirlerine sarılıp, yere düştü
    • DHA
    • 16.05.2020 - 19:37
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    Yasak nedeniyle 42 gün görüşemeyen kız arkadaşlar

     

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir caddede cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasak dolayısıyla birbirlerini uzun süredir görmeyen 2 kız arkadaş, birbirlerini görünce koşup, sarıldı.

    KORONAYA RAĞMEN ARKADAŞLIK

    Sosyal mesafeyi yok sayan arkadaşlar, dengelerini kaybederek yere düştü.

    Genelge gereği 15-20 yaş arasındaki gençlerin 4 Nisan'dan beri sokağa çıkmaları yasak olduğu için kız arkadaşların 42 gündür görüşmediği öğrenildi. 
    Kızların bu görüntülerini izleyenler, 'koronavirüse rağmen işte arkadaşlık' dedi.

     


    Yasak nedeniyle 42 gün görüşemeyen kız arkadaşlar, sarılırken düştü -1

    Yasak nedeniyle 42 gün görüşemeyen kız arkadaşlar, sarılırken düştü -2

    Yasak nedeniyle 42 gün görüşemeyen kız arkadaşlar, sarılırken düştü -3

    Yasak nedeniyle 42 gün görüşemeyen kız arkadaşlar, sarılırken düştü -4

    Yasak nedeniyle 42 gün görüşemeyen kız arkadaşlar, sarılırken düştü -5

    Yasak nedeniyle 42 gün görüşemeyen kız arkadaşlar, sarılırken düştü -6

    Yasak nedeniyle 42 gün görüşemeyen kız arkadaşlar, sarılırken düştü -7

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