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- Yasak nedeniyle 42 gün görüşemeyen kız arkadaşlar
Yasak nedeniyle 42 gün görüşemeyen kız arkadaşlar
20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun süre görüşemeyen 2 kız arkadaş, izinde buluştuklarına koşarak birbirlerine sarılıp, yere düştü
- DHA
- 16.05.2020 - 19:37
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir caddede cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasak dolayısıyla birbirlerini uzun süredir görmeyen 2 kız arkadaş, birbirlerini görünce koşup, sarıldı.
KORONAYA RAĞMEN ARKADAŞLIK
Sosyal mesafeyi yok sayan arkadaşlar, dengelerini kaybederek yere düştü.
Genelge gereği 15-20 yaş arasındaki gençlerin 4 Nisan'dan beri sokağa çıkmaları yasak olduğu için kız arkadaşların 42 gündür görüşmediği öğrenildi.
Kızların bu görüntülerini izleyenler, 'koronavirüse rağmen işte arkadaşlık' dedi.