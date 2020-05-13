Beyoğlu'nda, 4 saatlik izinlerinde mendil sattılar

Bugün verilen 4 saatlik izinle, parklar çocuklarla dolup taşarken, sokağa çıkan 3 çocuk ise trafik ışıklarında duran sürücülere mendil satmaya çalıştı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Bugün ise saat 11.00-15.00 arası 0-14 yaş grubuna, 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi.

SOKAĞA ÇIKAN 3 ÇOCUK MENDİL SATTI

Kimi çocuklar parkta oyun oynarken, kimileri de yürüyüş yaptı.

Ancak onlar kadar şanslı olmayan 3 küçük çocuk, Beyoğlu'nda trafik ışıklarında duran sürücülere mendil satmaya çalışarak para kazanmanın derdine düştü.

Yaşıtları parkta oynarken onlar mendil sattı

"PARKA SONRA GİDECEĞİM, ŞİMDİ MENDİL SATIYORUM"

İki kuzeni ile beraber mendil satan 9 yaşındaki H.T., “İzinle çıktım normalde evdeydim. Dışarıya çıkabilince mendil satmaya geldik. Parka sonra gideceğim, şimdi mendil satıyorum. Koronavirüs çıktığından beri evden çıkmıyoruz.” dedi.