Terör örgütü PKK'nın 33 kişiyi şehit ettiği Yavi katliamının 29'uncu yılında anma töreni düzenlendi.

PKK'lı teröristler, 25 Ekim 1993 yılında en vahşi sivil katliamlarından birini Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi köyünde gerçekleştirdi.

Asker kıyafeti giyen örgüt mensupları, bölgede haberleşme sistemini keserek sivil vatandaşları köy meydanındaki kahvehanede topladı.

5'i çocuk 33 kişi anıldı

Daha sonra kurşuna dizerek acımasızca katletti.

29 yıl önce şehit edilen 5'i çocuk, 33 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Okay Memiş, 29 yıl önce yaşanan katliamın yıl dönümünde terörle mücadeleyi anlatarrak şehit yakınlarına sabır diledi.

Yavi'de şehit edilen 33 sivil anıldı VİDEO



"Gençlerimize bugünleri hatırlatmamızda fayda var"

1970’li yıllarda Ermeni çetesi Asala'nın yurt dışında birçok elçiyi şehit ettiğini anlatan Sekmen, "Baktılar ki bu, Türk insanını çok rahatsız ediyor. Bu sefer kurdukları maşa terör örgütü PKK ile bu işleri yapmaya başladılar, yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerimizi şehit etmeye başladılar, vatandaşlarımızı katlettiler. İşte Yavi olayı da böyle bir olayın neticesinde vuku buldu.

Güçlü olmalıyız ve ülkemizi her şeyiyle geliştirmek zorundayız ki oyuna gelmeyelim. Gençlerimize bugünleri hatırlatmamızda fayda var. Bilmeliler ki su uyur, düşman uyumaz." ifadelerini kullandı.

Şehitlik ziyaret edildi

Saygı atışının yapılmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

İHA'nın aktarımına göre; törende daha sonra şehit mezarlarına ziyaret edilerek dua okundu.