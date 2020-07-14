Koronavirüs nedeniyle okula gidemeyen yaylada yaşayan öğrenciler, İnternet ve televizyondan mahrum oldukları için eğitimden geri kalıyorlar.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında okulların tatil olması ile öğrenciler internet veya TV’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın online eğitim ağı olan EBA TV’den ders gördü.

Okulların tatile girmesi ile birlikte EBA TV’de 29 Haziran'da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatıldı.

Ancak, özellikle yaylada olmak zorunda kalan öğrenciler bu dönemde EBA TV’den faydalanamıyorlar.





SADECE YANLARINA ALDIKLARI KİTAPLARDAN FAYDALANABİLİYORLAR

Aileleri ile birlikte Sivas’ın Mursal ve Divriği ilçeleri ile Malatya’nın Hekimhan ilçesi üçgeninde bulunan Çiçayır yaylasına çıkan öğrenciler burada internet ve televizyon imkanları olmadığı için yaz dönemini sadece yanlarında götürdükleri kitapları okuyarak geçiriyor.

Yaz boyunca aileleri ile yaylada kalmak zorunda kalan öğrenciler, EBA TV’den başlayan telafi eğitimlerini kaçırdıklarını söylediler.





YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORLAR

Bölgede GSM ağının olmaması nedeniyle de hatların da çekmediğini belirten öğrenciler, yayınları izleyemediklerini söyleyip, yetkililerden bu konuda destek istediler.

Yayladaki öğrencilerin online eğitim problemi VİDEO









