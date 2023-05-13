Yaz havası geliyor: Sıcaklıklar 14 derece yükselecek

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Yurt genelinde sıcaklıklar yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde yükseliş seyrine girmeye başladı.
Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar yükselecek
Meteoroloji'nin 6 günlük yayınladığı rapora göre hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselecek. İstanbul'da sıcaklıkların 15 dereceden 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise yağışlı havanın yeniden etkili olacağı belirtiliyor.
Seçim günü de sıcaklıklarda artış var
Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü ise, hava sıcaklıklarında artış bekleniyor.
Sıcaklıklardaki bu yükseliş trendi haftanın ilk günlerine kadar devam edecek.