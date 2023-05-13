Yaz havası geliyor: Sıcaklıklar 14 derece yükselecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da sıcaklıkların gelecek hafta 29 dereceyi bulması öngörülüyor. Yurt genelinde ise hafta sonundan itibaren 14 derecelere kadar artışlar söz konusu olacak.

ensonhaber.com Yurt genelinde sıcaklıklar yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde yükseliş seyrine girmeye başladı. Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar yükselecek Meteoroloji'nin 6 günlük yayınladığı rapora göre hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselecek. İstanbul'da sıcaklıkların 15 dereceden 29 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise yağışlı havanın yeniden etkili olacağı belirtiliyor. Seçim günü de sıcaklıklarda artış var Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü ise, hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Sıcaklıklardaki bu yükseliş trendi haftanın ilk günlerine kadar devam edecek.

Yurtta 5 günlük hava durumu şu şekilde;