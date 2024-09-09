Yaz tatili sona erdi: 43 ilin geçiş noktasında, yoğunluk havadan görüntülendi Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte, 43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de büyükşehirlere dönüş yoğunluğu yaşandı. Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, kara yolundaki araç trafiği dikkat çekti.

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İHA

Bugün Türkiye genelinde 20 milyondan fazla öğrenci için tatilin ardından ilk zil çalacak.

Vatandaşlar da büyük şehirlere doğru dönüş yolculuğuna başladı.

KİLİT KAVŞAK'TA YOĞUN TRAFİK

3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte memleketlerinden ve tatil bölgelerinden dönüşe geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yoğun trafikle karşılaştı.

Trafik, araçların tampon tampona ilerlediği seviyeye ulaşırken, yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Araç trafiği yer yer durma noktasına gelirken, sürücüler ise yağan yağmurdan dolayı da zor anlar yaşadı.

Yağmur Kazalara Neden Oldu: 7 Ayrı Kaza, 8 Yaralı

YAĞMUR KAZA GETİRDİ: 7 AYRI KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

Ayrıca, akşam saatlerinde başlayan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda çeşitli kazalar da meydana geldi.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede 7 ayrı kaza gerçekleşti. Trafik kazalarında 8 kişi yaralandı, İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Trafik ekipleri de yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)