Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi
T129 Atak helikopteri, Faz-2 versiyonunun ikincisinin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- İHA
- 17.05.2021 - 21:47
- Güncelleme : 17.05.2021 - 22:56
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, T129 Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisinin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.
"ATAK HELİKOPTERLERİNİ TESLİM ETTİK"
Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabında Atak helikopterinin görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki hakimiyetini artırmak için üretmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisini teslim ettik" ifadeleri kullanıldı.
Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi VİDEO