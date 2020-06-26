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    Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    İki bakanlığa ilişkin atama kararları gerçekleşti.
    • AA
    • 26.06.2020 - 04:21
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    Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı #1

    Resmi Gazete'de, Türkiye Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ ve Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları yayımlandı.

    Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı #2

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre,

    Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Metin Yazar,

    Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine İrfan İpşir,

    Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Ömer Abdullah Karagözoğlu, Enver Mamur ve Murat Baştor atandı.

    523 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ATANDI

    Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 523 vergi müfettiş yardımcısının da ataması gerçekleştirildi.

    Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı #3

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