Yeni ulaşım hattı açıldı: İşte sefer saatleri

- Marmara Adalar Belediyesi, Erdek–Marmara–Avşa arasında yeni bir deniz yolu hattı açtı.
- Seferler 28 Kasım 2025'te başlayacak ve halkın ulaşım sorunlarına çözüm sunacak.
- Sefer saatleri Erdek-Marmara için 07.30'da, Marmara-Avşa için 09.15'te başlayacak.
Marmara Adaları’nda ulaşımı rahatlatacak yeni bir deniz yolu hattı bugün itibarıyla hizmete giriyor.
Marmara Adalar Belediyesi, Marmara–Avşa–Erdek arasında düzenli seferlerin 28 Kasım 2025 itibarıyla resmen başlayacağını duyurdu.
Narlı hattının iptal edilmesiyle ortaya çıkabilecek ulaşım sorunlarını gidermek amacıyla başlatılan bu yeni rota, bölge halkının seyahat ihtiyaçlarına önemli bir çözüm sağlayacak.
GÜNLÜK SEFER SAATLERİ
Erdek → Marmara: 07.30 (Varış 09.00)
Marmara → Avşa: 09.15 (Varış 09.45)
Avşa → Marmara: 11.00 (Varış 11.30)
Marmara → Erdek: 12.00 (Varış 13.30)
Erdek → Marmara: 14.30 (Varış 16.00)
Marmara → Avşa: 16.15 (Varış 16.45)
Avşa → Marmara: 17.00 (Varış 17.30)
Marmara → Erdek: 17.45 (Varış 19.15)