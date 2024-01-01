Yeni yılın ilk bebeği Hatay'da dünyaya geldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğinin doğduğunu bildirdi.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan Hatay’da kısa sürede inşa edilen Defne Devlet Hastanesi, bölge halkına hizmet etmeye devam ediyor.

2024'ün ilk bebeği Muhammet Talha oldu

Yılın ilk bebeği de açıldığı ilk günden beri binlerce insana şifa olan hastanede dünyaya geldi.

Yılın ilk bebeğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Antakyalı Adem ve Fethiye Tek çiftinin erkek evladı Muhammet Talha, 3 bin 300 gram ağırlığında ve 50 santimetre uzunluğunda sağlıklı bir şekilde doğdu.

"Nice, nice yeni yıllar göresin"

Koca, sosyal medya hesabından yeni doğan bebeğin görüntülerini paylaştığı mesajında, "Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek." ifadelerini kullandı.

“Güzel bir duygu, rabbim olmayanlara da nasip etsin”

Muhammet Talha bebeğin üçüncü evlatları olduğunu dile getiren baba Adem Tek, “Güzel bir duygu, rabbim olmayanlara da nasip etsin. 3. çocuğum daha önce de 2 kızım vardı. Deprem sonrası bizim için zor günlerdi. 2024 inşallah hepimiz için güzel olur” dedi.

“Teşekkür ederiz, emeği geçenlerden rabbim razı olsun”

Sağlık Bakanı Fahrettn Koca’ya sosyal medya paylaşımı için teşekkürlerini dile getiren Fethiye Tek şöyle konuştu: