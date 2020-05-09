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    Yerli firmanın korona ilacına satış izni verildi

    Fahrettin Koca, yerli bir firma tarafından korona tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilacına satış izni verildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2020 - 23:22
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    Yerli firmanın korona ilacına satış izni verildi

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında bugün yaşanan gelişmeler hakkında Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

    KORONA İLACI ÜRETİLDİ, SATIŞ İZNİ ÇIKTI

    Koca, yerli bir ilaç firması tarafından, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere bir ilaç üretildiğini duyurdu.

    Fahrettin Koca açıklamasında, "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

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