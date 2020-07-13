Yerli otomobil fabrikası için özenle çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni için hummalı bir çalışma yapılıyor.

Yerli otomobil fabrikasının temelleri Bursa'nın Gemlik ilçesinde atılıyor.

22 milyar TL'lik yatırım ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan fabrikanın açılacağı bölgede helikopter pisti, otopark ve bağlantı yollarında asfaltlama çalışmalarına başlandı.

CUMHURBAŞKANI'NIN KATILDIĞI TÖRENLE TEMEL ATILACAK

Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobilini üretecek fabrikanın temeli 18 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle atılacak.

4 BİN 323 KİŞİYE İSTİHDAM

Haralar bölgesinde yapılacak ve doğrudan 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacak fabrika sona erdiğinde yaklaşık 7 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanmış olacak.

ÖZENLE ÇALIŞILIYOR

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi’nin otopark alanı ve bağlantı yollarındaki 18 bin metrekarelik sıcak asfalt kaplama çalışmasını da sürdürüyor.

















