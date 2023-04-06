Yerli otomobil Togg almak isteyen 21 kişi dolandırıldı Mersin'de sahte site kurarak yerli otomobil Togg sahibi olmak için başvuran 21 kişiden 1 milyon 316 bin 500 TL toplayan 3 dolandırıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA İnsanların kandırmak için her yolu deneyen dolandırıcıların yeni yöntemi, satışa çıkan yerli ve milli otomobil Togg oldu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatta bulunan mağdur E.E'nin yerli otomobil Togg satın almak için oluşturulan sahte internet sitesine kayıt oluşturarak verilen banka hesabına 60 bin TL yatırdığını bildirmesi üzerine harekete geçti. Hesap takibe alındı Ekiplerin yaptığı çalışmada, müştekinin para yatırdığı hesap sahibi firma yetkilisinin Y.Ç. olduğu tespit edildi. Polis şahsın hesabına bloke koydurtarak, para çekimini engelledi. 3 kişi yakalandı Tedbir alan polis, parayı hesap sahibi Y.Ç. ile birlikte çekmeye gelen O.T'yi, ardından da onları yönlendiren E.M.'yi Ankara'da yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 21 kişiyi kandırdılar Şüphelilerin banka hesaplarına yönelik çalışma yapan polis, benzer şekilde farklı illerden 21 şahsın daha para yatırdığını tespit etti. Bütün şüpheli banka hesaplarında bulunan 1 milyon 316 bin 500 TL tutara bloke koyduran polis, Togg almak isterken mağdur duruma düşen vatandaşların parasını kurtardı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler Y.Ç., O.T. ve E.M. adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.