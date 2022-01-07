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Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘nereler gezilmeli rehberi’

Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘nereler gezilmeli rehberi’

Lezzet Caddesi, Kahve Konağı, Tekstil Müzesi, Millet Kıraathaneleri ile Malatya’nın güzelliğine ihtişam katan Yeşilyurt'u gezmek ve keyifli zaman geçirmek isteyenler için kısa bir tanıtım yayınlandı.