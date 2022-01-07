Euro
15.6733
0.18%
Dolar
13.8684
0.19%
Altın
799.6770
0.77%
Borsa
2,006.54
-0.05%
Bitcoin
598.094
-0.06%
BTXN Coin
32.64
-1.06%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘nereler gezilmeli rehberi’

    Lezzet Caddesi, Kahve Konağı, Tekstil Müzesi, Millet Kıraathaneleri ile Malatya’nın güzelliğine ihtişam katan Yeşilyurt'u gezmek ve keyifli zaman geçirmek isteyenler için kısa bir tanıtım yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 14:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘nereler gezilmeli rehberi’

    Malatya’nın merkez ilçesi Yeşilyurt, güzelliği ile büyülüyor.

    Tarih kokan konakları, temiz havanın kaynağı mesire alanları, damak tadının diyarı, kirazın anavatanı Yeşilyurt’u gören bir daha unutamıyor.

    YEŞİLYURT’TA KISA BİR YOLCULUK

    Memleket hasreti çekenlere tanıtım videosu hazırlayan Yeşilyurt Belediyesi de, kısa bir yolculuğa çıkarıyor.

    Lezzet Caddesi, Kahve Konağı, Gastronomi Konağı, Kent Belleği Konağı, Tekstil Müzesi, Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi, Millet Kıraathaneleri sadece bunlardan birkaçı…

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gezilmesi gereken yerler VİDEO

    Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘nereler gezilmeli rehberi’ #1

    Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘nereler gezilmeli rehberi’ #2


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir