Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘nereler gezilmeli rehberi’
Lezzet Caddesi, Kahve Konağı, Tekstil Müzesi, Millet Kıraathaneleri ile Malatya’nın güzelliğine ihtişam katan Yeşilyurt'u gezmek ve keyifli zaman geçirmek isteyenler için kısa bir tanıtım yayınlandı.
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 14:27
Malatya’nın merkez ilçesi Yeşilyurt, güzelliği ile büyülüyor.
Tarih kokan konakları, temiz havanın kaynağı mesire alanları, damak tadının diyarı, kirazın anavatanı Yeşilyurt’u gören bir daha unutamıyor.
YEŞİLYURT’TA KISA BİR YOLCULUK
Memleket hasreti çekenlere tanıtım videosu hazırlayan Yeşilyurt Belediyesi de, kısa bir yolculuğa çıkarıyor.
Lezzet Caddesi, Kahve Konağı, Gastronomi Konağı, Kent Belleği Konağı, Tekstil Müzesi, Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi, Millet Kıraathaneleri sadece bunlardan birkaçı…
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gezilmesi gereken yerler VİDEO