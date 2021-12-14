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    Yeşilyurt belediyesinden üniversite öğrencilerine gıda desteği

    Yeşilyurt belediyesi ilçede kiralık evde kalan üniversite öğrencilerine kış boyunca gıda desteği vereceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 22:30
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    Yeşilyurt belediyesinden üniversite öğrencilerine gıda desteği

    Malatya'ya bağlı Yeşilyurt belediyesi üniversite öğrencilerini sevindirecek bir karar aldı.

    KIŞ BOYUNCA GIDA DESTEĞİ VERİLECEK

    Yeşilyurt belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kiralık evlerde yaşayan üniversite öğrencilerine kış boyunca gıda desteği vereceğini duyurdu.

    Yeşilyurt belediyesinden üniversite öğrencilerine gıda desteği #1

    BAŞVURU İÇİN ÖĞRENCİ BELGESİ VE KİRA KONTRATI GEREKLİ

    Yarından itibaren başlayacak olan destek için öğrencilerin belediyeye bağlı Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gerekli evraklarla müracaat etmesi gerekiyor.

    Gerekli belgeler; öğrenci kimlik belgesi ve öğrencinin oturduğu evin kira kontratı.

    Yeşilyurt belediyesinden üniversite öğrencilerine gıda desteği #2

    ''SİZ SADECE DERSLERİNİZİ DÜŞÜNÜN''

    Belediye güzel haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

    ''Siz sadece derslerinizi düşünün diye sizi düşünen bir belediyeniz var.
    Yarından itibaren, öğrenci kimlik belgesi ve öğrenci evinin kira kontratı ile belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat eden ilçemizdeki üniversiteli öğrenci kardeşlerimizin kış boyunca gıda ihtiyacı bizden..''

    Yeşilyurt belediyesinden üniversite öğrencilerine gıda desteği #3

    Yeşilyurt belediyesinden üniversite öğrencilerine gıda desteği #4

    Yeşilyurt belediye başkanı Mehmet ÇINAR

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