YHT, Sivas'ta ilk kez tarihi tren garında

Ankara ile Sivas arasında yapımına devam edilen Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında performans testleri devam ediyor.

2008 yılında Ankara ve Sivas arasında başlatılan Sivas - Ankara YHT hattının büyük bölümünün tamamlanmasıyla başlatılan performans testleri sürüyor.

YHT, İLK KEZ KENT MERKEZİNE GELDİ

Testler kapsamında YHT, bugün ilk kez kent merkezine kadar geldi. Ankara'dan yola çıkan YHT, bazı güzergahlarda durularak ve zaman zaman hızı azaltılarak hattı takip edip, saat 15.30 sıralarında Sivas merkezde bulunan tarihi tren garına giriş yaptı. Test için gelen YHT'yi halk da merakla takip etti. Gara girişinin ardından treni karşılayan TCDD personeli, önünde de fotoğraf çektirdi.

"SİVAS'IN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, "Yüksek Hızlı Tren, Sivas garına ilk kez geldi. Eminim ki bu gelişmeyle Sivas da hızlanacak. Yüksek hızlı tren geldikten sonra Sivas'ı nasıl kalkındıracağımızı hep birlikte düşünüp, geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Karşımızda duran şey muhteşem bir görüntü. Tam performansla çalıştığı zaman yaklaşık 3 saatte Ankara'ya gidecek. Zamanla uçakla yarışır hale gelecek. Bu hız sayesinde iş insanlarımız İstanbul'dan çantasını alıp Sivas'a gelebilecek. Akraba ziyareti yapmak isteyen vatandaşlarımız istedikleri zaman hızlı bir şekilde Sivas'a gelebilecekler. Ekonomik anlamda Sivas'ın gelişimine katkı sağlayacak" dedi.