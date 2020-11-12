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    Yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi: Sorumlu değilim

    İzmir'i vuran depremde 2 bloğundan biri yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi Şerafettin Ağar, suçlamaları kabul etmedi.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 12:49
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 13:02
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    Yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi: Sorumlu değilim

    İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim Cuma günü meydana gelen depremde, 115 kişi hayatını kaybetti.

    17 binanın yıkıldığı depremde çok sayıda binada da ağır hasar meydana geldi.

    Depremin ardından yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulleri olan 9 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

    Tutuklananlar arasında yer alan, bir bloğu yıkılarak 8 kişinin ölümüne neden olan Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi Şerafettin Ağar'ın sorgusunda, binanın yıkılmasından sorumlu olmadığını söylediği öğrenildi.

    "KALFAMA DAİRE VERDİM"

    İfadesinde 2005 yılına kadar yaklaşık 40 yıl müteahhitlik yaptığını ve  Bornova'da 251 bina inşa ettiğini anlatan Ağar, "Biz binaları dönemin şartlarına göre yaptık. Bu dönemin teknolojisi o zaman yoktu. Bugüne kadar 251 bina yaptım ve hiçbirine bir şey olmadı. Yağcıoğlu'nun da bir bloğu yıkılmadı. Kolonlarla oynama yapanlar suçlu. Ben kendi kalfama iş karşılığında o siteden daire verdim. Eğer bina kötü olsaydı kabul eder miydi?" dedi.

    Yıkılan Yağcıoğlu Sitesi nin müteahhidi: Sorumlu değilim #1

    Yıkılan Yağcıoğlu Sitesi nin müteahhidi: Sorumlu değilim #2

    Yıkılan Yağcıoğlu Sitesi nin müteahhidi: Sorumlu değilim #3

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