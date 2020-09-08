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    Yıldırım- 10 Norduz Operasyonu'nda PKK sığınakları tespit edildi

    PKK'ya yönelik düzenlenen 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı sığınaklarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
    • DHA
    • 08.09.2020 - 14:45
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    Yıldırım- 10 Norduz Operasyonu'nda PKK sığınakları tespit edildi

     

    Van'ın Gürpınar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca Gürpınar ilçesi Norduz bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

    OPERASYON 1040 PERSONELLE İCRA EDİLİYOR

    Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 kişilik personelin katıldığı operasyonda, teröristlerin kullandığı belirlenen 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Bölgede operasyonların sürdüğü bilidirildi.

    Yıldırım- 10 Norduz Operasyonu nda PKK sığınakları tespit edildi #1

    Yıldırım- 10 Norduz Operasyonu nda PKK sığınakları tespit edildi #2

    Yıldırım- 10 Norduz Operasyonu nda PKK sığınakları tespit edildi #3

    Yıldırım- 10 Norduz Operasyonu nda PKK sığınakları tespit edildi #4

    Yıldırım- 10 Norduz Operasyonu nda PKK sığınakları tespit edildi #5

    Yıldırım- 10 Norduz Operasyonu nda PKK sığınakları tespit edildi #6

    Yıldırım- 10 Norduz Operasyonu nda PKK sığınakları tespit edildi #7

    Yıldırım- 10 Norduz Operasyonu nda PKK sığınakları tespit edildi #8

    Yıldırım- 10 Norduz Operasyonu nda PKK sığınakları tespit edildi #9

    Yıldırım- 10 Norduz Operasyonu nda PKK sığınakları tespit edildi #10

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