Beşiktaş'ta Yıldız Hamidiye Camisi’nde çıkan yangın söndürüldü

AA
İstanbul'da Cihannüma Mahallesi’ndeki Yıldız Hamidiye Camisi’nde saat 02.30 sıralarında elektrikten kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.
Yangın kısa sürede söndürüldü
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, caminin iç kısmında hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebinin itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kesinlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.