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    Yılın ilk 'arabalı treni' Kapıkule'den girdi

    Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getiren yılın ilk arabalı treni, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.
    • AA
    • 13.07.2020 - 23:06
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    Yılın ilk 'arabalı treni' Kapıkule'den girdi

    Kara yolu ile Türkiye'ye gelen gurbetçilerin, daha az sıkıntı yaşadıkları için kimi zaman tercih ettikleri arabalı tren seyahatine özellikle koronavirüs salgını sürecinde ilgi arttı.

    Avusturya'nın Villach kentinden cumartesi akşamı 137 yolcuyla hareket eden 6 kuşetli, 1 yemekli vagon ve 10 otokuşet (araç vagonu) vagonunun yer aldığı arabalı tren, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ı geçerek Kapıkule Tren Garı'na ulaştı.

    FİLYASYON FORMU DOLDURDULAR

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında sırayla vagonlardan inen yolcular, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra görevlilerin yardımıyla "Filyasyon Formu" doldurdu.

    Formların doldurulması ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından tren, otokuşet vagonlarındaki 75 aracın indirileceği Edirne Garı'na hareket edecek.

    Yılın ilk 'arabalı treni' Kapıkule'den girdi #1

    "TRENLE SORUN YAŞAMIYORUZ"

    Arabalı trenle Almanya'dan gelen Doğan Aydın, yolculuk boyunca sorun yaşamadıklarını söyledi.

    Trenle seyahatlerde gümrüklerde de bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten Doğan, "Bulgaristan gümrüğünde eskiden çok sorun yaşıyorduk. Trenle geldiğimiz zaman sorun yaşamıyoruz. Bu da bizim stresimizi azaltıyor. Rahat bir şekilde yolcuk yapıyoruz." dedi.

    Yılın ilk 'arabalı treni' Kapıkule'den girdi #2

    BİN 450 KİLOMETRE TRENLE YOLCULUK

    Almanya'nın Stuttgart şehrinden tatilini geçireceği Tekirdağ'a giden Hasan Devran da 18 yıldır trenle seyahat ettiğini belirtti.

    Tren yolculuğunun kolay olduğunu ifade eden Devran, "Yaşlılığın getirdiği bir tahammülsüzlük var. Onu ancak trenle seyahat ederek giderebiliyoruz. Bin 450 kilometre trenle seyahat ediyoruz. Bizim için böyle daha rahat. Kara yolunun sıkıntısını asgariye indiriyoruz." diye konuştu.

    Yılın ilk 'arabalı treni' Kapıkule'den girdi #3

    Hamburg'da yaşayan Metin Özdek de trenle seyahat ederek memleketine olan hasretini gidermeye çalıştığını, ufak tefek gecikmelerin "yolculuğun raconu" olduğunu ifade etti.

    Yılın ilk 'arabalı treni' Kapıkule'den girdi #4

    Yılın ilk 'arabalı treni' Kapıkule'den girdi #5

    Yılın ilk 'arabalı treni' Kapıkule'den girdi #6

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