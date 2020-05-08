Yılmaz Özdil'in kaçak villası mühürlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'e ait villaya imara aykırı yapılaşma nedeniyle mühür vuruldu.

Bodrum Belediyesi yapıya, ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri-iki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı vererek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi.

İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı.

KAÇAK YAPILAR TESPİT EDİLDİ

310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.

BODRUM BELEDİYESİ MÜHÜRLEDİ

Bu gelişmenin ardından, villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi.

Mühürde, "Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur." denildi.