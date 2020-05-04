Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlı villasının birçok bölümünde imara aykırı eklentiler yapıldığı, 142,5 metrekare olan yapının, kaçak eklentilerle 310 metrekareye çıkarıldığı tespit edildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum'da satın alınan villada, İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yapılmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

METREKARE İKİYE KATLANMIŞ

Villada yapılan incelemelere göre; Bodrum'un Bitez Mahallesi’nde yazar Yılmaz Özdil eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de Aktur A.Ş.'den villayı satın aldı. Yapı, yürürlükte olan imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri, iki bağımsız bölüm 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim ederek bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi.

İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil Ailesi villaya çevirdi. Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142.5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekare haline gelen villa için Özdil Ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu.

Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.

Yılmaz Özdil'in kaçak villasına soruşturma ViDEO

YIKIM İŞLEMİ YAPILACAK

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimatın, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edilmesi bekleniyor.

SUÇ DUYURUSU DA YAPILACAK

Müdürlük ayrıca, İmar Barışı'ndan sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında, 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.