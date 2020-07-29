YKS 1'incisinin eğitim masraflarını Bahçeli karşılayacak

YKS'de eşit ağırlık puan türünde Türkiye 1'incisi olan fen lisesi öğrencisinin eğitim masraflarını, MHP Lideri Devlet Bahçeli karşılayacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlık puan türünde Türkiye birincisi Osmaniye TOBB Fen Lisesi'nden çıktı.

Türkiye birinciliğini beklemediğini belirten Ümit Can Evleksiz, Türkiye birinciliğini beklemediğini belirterek, sınavdaki başarısını disiplinli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu ifade etti.

"HERHANGİ BİR YARIŞA İKİNCİ OLMAK İÇİN GİRMEZSİNİZ"

Evleksiz, "Herhangi bir yarışa ikinci olmak için girmezsiniz. Ama sınavdan çıkıp yanlışlarımı gördüğümde biraz üzüldüm. Özellikle de eşit ağırlıklıda tam sıralamada kesinlikle birincilik beklemiyordum. Sayısalda rekabet çok daha ciddi olduğu için eşit ağırlık biraz daha rekabet açısından rahattı. İlk 100'e girebilmek için eşit ağırlık kolay geldi. Ben 12. sınıfta sayısal konular bitince eşit ağırlık çalışmıştım. Sınavda yerleştirmeye göre Temel Yeterlilik Testi'nde 9'uncu oldum. Sayısalcıyım fakat bu alanda 17. oldum. Sözelde 4’üncü, eşit ağırlıkta da 1. oldum." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAYI ZAMANA YAYMAK GEREKİYOR"

Evleksiz, sınavda başarılı olmak için ders tekrarlarının büyük önem taşıdığını, sınava giren herkesin konulara az çok vakıf olduğunu ancak hemen unuttuğunu belirten Evleksiz, " 9, 10 ve 11. sınıflarda çalışmayınca 4 seneyi bir yıla sığdırılması tam öğrenilmeden geçilmesine neden oluyor. Yeteri kadar tekrar yapılamıyor. Bence bu yüzden çalışmayı zamana yaymak gerekiyor. Deneme çözmek çok önemli." dedi.

Bilgisayar alanında kendisini geliştirmek istediğini anlatan Evleksiz, bu yüzden de bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih edeceğini kaydetti.

DEVLET BAHÇELİ, ÖĞRENCİYİ TEBRİK ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YKS'de derece yapan Ümit Can Evleksiz'i arayarak tebrik etti.

"BAHÇELİ, ŞEHRİNİ ÖNEMSİYOR"

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin telefon açtığı Evleksiz, "Devlet Bahçeli aradığında beni tebrik etti. Teşekkür ettim. Eğitim masraflarımı karşılama sözü verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederim. Böyle bir konuşma geçti aramızda. Bahçeli şehrini önemsiyor ki şehrinde ki başarıları tebrik ediyor." dedi.

TEBRİK TELEFONLARI KESİLMEDİ

Evleksiz başarısından dolayı ayrıca, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun yardımcılarının da kendisini arayarak, başarısından dolayı tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

BABASI ÇOK MUTLU

Ümit Can Evleksiz'in babası Turgut Evleksiz de oğlunun başarısından heyecan duyduğunu ve mutlu olduğunu söyledi.

Oğlunun anlayışlı biri olduğunu anlatan baba Evleksiz, onun araştıran teknolojiye ve bu alandaki gelişmelere önem veren bir öğrenci olduğunu kaydetti.

ANNESİ, OĞLUNUN BAŞARISI İÇİN DUALARINI EKSİK ETMEDİ

Anne Sabiha Evleksiz de oğlunun başarısını ailece beklediklerini, oğlunun başarısı için dua ettiğini anlatan Evleksiz, "Ben oğlumun her an yanındaydım. Beraber çalıştığımız günlerde oldu. Uykusu açılsın diye geç saatlere kadar ona eşlik ettiğim zamanlar oldu. Sürekli hizmetini ben yaptım." diye konuştu.