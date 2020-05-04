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- YKS ve LGS'ye öğrenciler kendi okulunda girecek
YKS ve LGS'ye öğrenciler kendi okulunda girecek
- AA
- 04.05.2020 - 21:08
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;
ÖĞRENCİLER SINAVA KENDİ OKULUNDA GİRECEK
Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak.
KİMLİK KARTINDA FOTOĞRAF ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK
Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız.
OTURMA DÜZENİ
Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu'nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşulalrı dikkat edilerek, Bilim Kurulu'na danışarak bir karar alınacak.
SINAV 2 OTURUMDA OLACAK
Sınav 2 oturumda olacak. Buradaki boşlukta da öğrencilerimiz okul bahçesine çıkacak. Fakat veliler ile öğrenciler birlikte olamayacak. Sosyal mesafe korunarak öğrencilerimizin hava alması sağlanacak, öğrencilerimizin yanında rehber öğretmenler olacak.
ÖĞRENCİLER KENDİ ÖĞRETMENLERİYLE SINAVA GİREMEYECEK
Öğrenciler kendi öğretmenleriyle sınava girmeyecek, özel ve resmi bütün okullarımızdaki öğrenciler kendi okullarında başka öğretmenler eşliğinde sınava girecekler.
Sınavla ilgili bir tanıtım videosu da yayınlanacak.
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