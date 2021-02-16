Yoğun kar yağışı Kocaeli'de TEM'i trafiğe kapattı

Kocaeli’de etkili olan kar yağışı sebebi ile TEM Otoyolu ulaşıma kapandı.

Kocaeli genelinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Yoğun kar TEM Otoyolu’nda trafiği felç etti.

TEM Otoyolu ulaşıma kapandı. Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Otoyolun Bekirdere Viyadüğünde seyir halinde olan araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar sebebi ile TEM Otoyolu’nun Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, vatandaşlar mahsur kaldı. Saat 01:20 sıralarında kapatılan yolda araç sürücüleri, yolun açılmasını bekliyor.

Yağış ve buzlanma sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgelerde Karayolları ile Kocaeli Büyükşehir Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.