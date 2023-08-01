YÖK'e 5 üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
AA

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) 5 üye seçilmesine dair Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖK'e 5 üye seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün YÖK üyesi seçildi.

Söz konusu karar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.