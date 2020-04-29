YÖK'ten üniversitelilere 6 GB'lık yardım

YÖK, üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB'lık "Uzaktan eğitime destek" kotası verileceğini duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitime geçilmişti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu kapsamda internet üzerinden eğitimlerine devam eden üniversite öğrencilerine 6 GB'lık kota verileceğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama, YÖK'ün resmi sitesinden yapıldı

UZAKTAN EĞİTİME DESTEK KOTASI

Yayınlanan açıklamada, “Sevgili Öğrencilerimiz, dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk.

Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık “Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.

Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına, birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de dahil olacaktır.

Bu adımın anlamlı fakat mütevazı bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz.

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerine yer verildi.