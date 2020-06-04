YÖK'ten uzaktan öğretim hamlesi

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yükseköğretimdeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranının yüzde 40'a yükseltildiğini söyledi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Yükseköğretimdeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi.

Örgün öğretimdeki her bir programın derslerinin asgari yüzde 10'unun uzaktan öğretimle verilmesi güçlü şekilde tavsiye ve teşvik edilecek."

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