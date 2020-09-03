Yolcu dolu otobüse korona cezası

Avcılar-Esenyurt hattında çalışan özel halk otobüsüne, sosyal mesafe kuralı ve yolcu sayısına uymadığı için ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği’nce, Esenyurt ilçesinde denetleme gerçekleştirildi.

OTOBÜSE KORONA CEZASI

Durdurulan özel halk otobüsünde fazladan 10 yolcu çıktığı için Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 lira para cezası kesildi.

Avcılar-Esenyurt hattında otobüsler tıka basa dolu

İşlerine giderken araçları kullanmak durumunda olduklarını vurgulayan vatandaşlar, araç sayısındaki yetersizliğe dikkat çekti.

"SEFERLER ÇOĞALSIN"

Korkudan çift maske taktığını söyleyen bir vatandaş ise, ”Zorunluluktan dolayı binmek zorundayız. İşe gitmek için başka şansımız yok. Maalesef herkesin özel arabası yok. Para kazanmak için çalışmak ve işe gitmek durumundayız. Ölümcül bir hastalık var, bizim nasıl yolculuk ettiğimizi görüyorsunuz? Sefer sayısı artırılsın biz de böyle yolculuk yapmayalım.” diye konuştu.