Yolcu gemisinin dev parçası, İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kruvaziyer gemisi olarak inşa edilecek olan yolcu gemisinin dev parçası İstanbul Boğazı'ndan geçerken, gemi parçasının geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.
- DHA
- 16.08.2021 - 11:23
- Güncelleme : 16.08.2021 - 11:38
Yolcu gemisi olarak inşa edilecek olan kruvaziyer gemisinin bölümü Romanya'da tamamlandı.
Dev parça, sabah saat 07.00 sıralarından İtalyan bayraklı 'Carlo Martello' adlı römorkör ile çekilerek Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Gemi parçasının Boğaz geçişine, Kıyı Emniyeti Kurtarma 2 römorkörü de eşlik etti.
GEÇİŞ, 3 SAATTE TAMAMLANDI
Yolcu gemisinin parçası, yaklaşık 3 saatte Boğaz geçişini tamamladı. Römorkör eşliğinde çekilen geminin bölümü, İtalya'nın Porto Marghera Limanı'nda bulunan diğer parçaları ile birleştirilmesi götürülüyor.
Yolcu gemisinin dev parçası, İstanbul Boğazı'ndan geçti VİDEO