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Yolcu gemisinin dev parçası, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yolcu gemisinin dev parçası, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kruvaziyer gemisi olarak inşa edilecek olan yolcu gemisinin dev parçası İstanbul Boğazı'ndan geçerken, gemi parçasının geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.