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İstanbul'da otobüs şoförü ile yolcular arasında maske takma tartışması kavgaya dönüştü.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında maske zorunluluğu getirilmişti.

MASKE TAKMAYAN YOLCULAR, ŞOFÖRLE KAVGAYA TUTUŞTU

WhatsApp hattımıza gönderilen videoda, Bakırköy'de bir otobüste şoför ile yolcu arasında maske tartışması yaşandı. Yolcudan maske takması uyarısında bulunan şoföre 2 kişi saldırdı.

Yolcu otobüsünde maske kavgası