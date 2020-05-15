Dolar
6.9244
0.0925%
Euro
7.4853
0.0293%
Altın
1732.27
0.0849%
Borsa
99193.03
-0.9645%
G. Altın
385.909
0.2262%
Bitcoin
68128.5
1.3682%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 18 C

    Yolcu otobüsünde maske kavgası

    İstanbul'da otobüs şoförü ile yolcular arasında maske takma tartışması kavgaya dönüştü.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2020 - 02:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yolcu otobüsünde maske kavgası

    Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında maske zorunluluğu getirilmişti.

    MASKE TAKMAYAN YOLCULAR, ŞOFÖRLE KAVGAYA TUTUŞTU

    WhatsApp hattımıza gönderilen videoda, Bakırköy'de bir otobüste şoför ile yolcu arasında maske tartışması yaşandı. Yolcudan maske takması uyarısında bulunan şoföre 2 kişi saldırdı.

    Yolcu otobüsünde maske kavgası

    Görüş Bildir