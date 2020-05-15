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- Yolcu otobüsünde maske kavgası
Yolcu otobüsünde maske kavgası
İstanbul'da otobüs şoförü ile yolcular arasında maske takma tartışması kavgaya dönüştü.
- Haber Merkezi
- 15.05.2020 - 02:24
Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında maske zorunluluğu getirilmişti.
MASKE TAKMAYAN YOLCULAR, ŞOFÖRLE KAVGAYA TUTUŞTU
WhatsApp hattımıza gönderilen videoda, Bakırköy'de bir otobüste şoför ile yolcu arasında maske tartışması yaşandı. Yolcudan maske takması uyarısında bulunan şoföre 2 kişi saldırdı.