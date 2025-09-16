Yolculuk planı olanlara müjde: AJet %35 indirimle bilet satıyor

AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yeni kampanyasını duyurdu.

1 Ekim 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak seyahatlerde yolcular indirimli uçma fırsatı yakalayacak.

Kampanyaya göre aynı rezervasyonda ikinci yolcu biletlerinde %30, üç ve üzeri yolcudan oluşan gruplarda ise %35 indirim uygulanacak. Ayrıca, yolcular koltuk seçimlerini de %50 indirimli yapabilecek.

SON TARİH 18 EYLÜL

41 farklı noktaya uçuş gerçekleştiren AJet’in indirimli biletleri, sadece 16 Eylül 2025 saat 12:00’den 18 Eylül 2025 saat 23:59’a kadar AJet’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacak.