AJet, yurt içi uçuşlarda yolcuları sevindirecek yeni bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında, ikinci yolcuya yüzde 30, üç ve üzeri yolcuya yüzde 35 indirim uygulanacak.

Yayınlama Tarihi: 16.09.2025 16:47
Yolculuk planı olanlara müjde: AJet %35 indirimle bilet satıyor

AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yeni kampanyasını duyurdu.

1 Ekim 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak seyahatlerde yolcular indirimli uçma fırsatı yakalayacak.

Kampanyaya göre aynı rezervasyonda ikinci yolcu biletlerinde %30, üç ve üzeri yolcudan oluşan gruplarda ise %35 indirim uygulanacak. Ayrıca, yolcular koltuk seçimlerini de %50 indirimli yapabilecek.

SON TARİH 18 EYLÜL

41 farklı noktaya uçuş gerçekleştiren AJet’in indirimli biletleri, sadece 16 Eylül 2025 saat 12:00’den 18 Eylül 2025 saat 23:59’a kadar AJet’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacak.

