YouTube üzerinden 5 ilde 14 milyon liralık dolandırıcılık: 8 tutuklama

- Kayseri merkezli 5 ilde YouTube üzerinden yatırım vaadiyle 14 milyon lira dolandırıcılık yapan bir şebeke ortaya çıkarıldı.
- 29 kişi gözaltına alınırken, 8'i tutuklandı.
- Zanlıların adreslerinde çok sayıda banka kartı bulundu.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir vatandaşın yatırım vaadiyle 756 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda YouTube üzerinden 'görev adı altında yatırım' yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.
14 MİLYON 825 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ
Türkiye genelinde bu yolla çok sayıda vatandaşın parası alınarak 14 milyon 825 bin 736 lira haksız kazanç elde edildiği saptandı.
Teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Adıyaman'da 29 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı ele geçirildi.
8 ZANLI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla, 11'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.