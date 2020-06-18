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- Yozgat'ta polis, montuyla köpeği korudu
Yozgat'ta polis, montuyla köpeği korudu
Trafik polisi, otomobilin çarptığı köpeğin üzerine montunu örterek yağmurdan korumaya çalıştı.
- AA
- 18.06.2020 - 12:20
Yozgat'ta Türk polisinin sergilediği duyarlı davranış duygulandırdı...
Sorgun ilçesinde bir otomobil, sokak köpeğine çarparak kaçtı. Yaralanan köpek yolda can çekişirken olay yerine gelen trafik ekibi, durumu Sorgun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.
MONTUNU KÖPEĞİN ÜSTÜNE ÖRTTÜ
Trafik ekibindeki polis memuru Burak Okusal, üzerindeki montu çıkararak yağmurdan ıslanmaması için yaralı köpeğin üzerine örttü. Kısa süre içinde olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeğin öldüğünü belirledi.
Yozgat'ta otomobilin çarptığı yaralı köpeğe polis şefkati İZLE