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    Yozgat'ta polis, montuyla köpeği korudu

    Yozgat'ta polis, montuyla köpeği korudu

    Trafik polisi, otomobilin çarptığı köpeğin üzerine montunu örterek yağmurdan korumaya çalıştı.
    • AA
    • 18.06.2020 - 12:20
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    Yozgat'ta polis, montuyla köpeği korudu

    Yozgat'ta Türk polisinin sergilediği duyarlı davranış duygulandırdı...

    Sorgun ilçesinde  bir otomobil, sokak köpeğine çarparak kaçtı. Yaralanan köpek yolda can çekişirken olay yerine gelen trafik ekibi, durumu Sorgun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

    MONTUNU KÖPEĞİN ÜSTÜNE ÖRTTÜ

    Trafik ekibindeki polis memuru Burak Okusal, üzerindeki montu çıkararak yağmurdan ıslanmaması için yaralı köpeğin üzerine örttü. Kısa süre içinde olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeğin öldüğünü belirledi.

    Yozgat'ta otomobilin çarptığı yaralı köpeğe polis şefkati İZLE

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