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    Yozgat'ın yeni valisi göreve başladı

    Yozgat Valiliğine atanan Ziya Polat'ı kapıda kalabalık bir kitle karşıladı.
    • AA
    • 18.06.2020 - 17:39
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    Yozgat'ın yeni valisi göreve başladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarıyla Yozgat Valiliğine atanan Ziya Polat görevine başladı.

    Ankara Mamak Kaymakamlığı görevinden Yozgat Valiliğine atanan Polat, valilik binası önünde, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurumların müdürleri tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak karşılandı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

    Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

     

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