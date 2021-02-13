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    Yozgat'ta 3 kişinin yaralandığı kazada doğum yaptı

    Yozgat'ta hamile kadın, hastaneye sevki sırasında otomobille çarpışan ambulansta doğum yaptı, kazada 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 13.02.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 09:08
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    Yozgat'ta 3 kişinin yaralandığı kazada doğum yaptı

    Yozgat'ta yaşayan Suriyeli Emeni Kaddur Gadir'i doğum için Yerköy Devlet Hastanesi'nden Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk eden M.P. yönetimindeki ambulans, Yozgat Adliyesi kavşağında F.S'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

    SANCILARI ARTTI

    Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Ambulansta görevli ebe Leyla Hızarcı, 112 Acil Servis ekiplerini beklerken sancısı tutan kadına ambulansta doğum yaptırdı.

    ERKEK BEBEK DOĞURDU

    Dünyaya gelen erkek bebek ve annesi, kaza yerine sevk edilen ekiplerce Yozgat Şehir Hastanesi'ne, otomobildeki yaralılar da Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Yozgat'ta 3 kişinin yaralandığı kazada doğum yaptı VİDEO

    Yozgat ta 3 kişinin yaralandığı kazada doğum yaptı #1

    Yozgat ta 3 kişinin yaralandığı kazada doğum yaptı #2

    Yozgat ta 3 kişinin yaralandığı kazada doğum yaptı #3

    Yozgat ta 3 kişinin yaralandığı kazada doğum yaptı #4

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