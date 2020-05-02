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    Yozgat'ta bir köy karantinada

    Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyü,koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
    • AA
    • 02.05.2020 - 04:25
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    Yozgat'ta bir köy karantinada

    Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, Kovid-19 salgınının kontrolü açısından Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyünde 1 Mayıs saat 23.00 itibarıyla karantina uygulamasına başlandığı belirtildi.

    Açıklamada, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanacağı, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı ifade edildi.

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