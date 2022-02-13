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    Yozgat'ta ekmeğe zam geldi

    Yozgat’ta geçen yılın aralık ayı itibariyle 2 liradan satılan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 2 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 07:30
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    Yozgat'ta ekmeğe zam geldi

    Yozgat’ta ekmeğe 12 Şubat 2022 tarihi itibariyle 50 kuruş zam geldi.

    EKMEK 2 LİRA 50 KURUŞ OLDU

    Zamla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi.

    Fırıncılardan gelen yoğun talepler üzerine alınan karara göre 200 gram pide 2 lira 75 kuruş, 200 gram parmak çörek ise 3 lira olarak belirlendi.

    Yozgat ta ekmeğe zam geldi #1


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