Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatılardan kopan kiremit ve keresteler çevreye düşerken, kopan parçalar 20 araca zarar verdi.

Yozgat'ta akşam saatlerinde sağanak yağmurla birlikte şiddetli rüzgar rüzgar etkili oldu. Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 3 binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan kereste ve yalıtım malzemeleri park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

20 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Yaklaşık 20 otomobilin hasar gördüğü Akdağmadeni ilçesinde belediye ekipleri, hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu, 20 otomobil hasar gördü-Video

YARALI VE CAN KAYBI YOK

Ayrıca, Yozgat Valisi Ziya Polat da ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Polat, "Çok şükür yaralı ve can kaybımız yok. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindeyiz" dedi.